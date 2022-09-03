Главная / Новости / Донецкая область / "Мастер Шеф" Хименес-Браво привез защитникам Донбасса вкусные подарки
Последние новости раздела
- "Мастер Шеф" Хименес-Браво привез защитникам Донбасса вкусные подарки12:00
- Оперативная информация Генштаба ВСУ о ситуации на Донбассе09:00
- На Донетчине состоялся обмен военнопленными16:00
- Из Святогорской лавры эвакуировали 17 человек12:00
- Оперативная информация Генштаба ВСУ о ситуации на Донбассе09:00
- Оперативная информация Генштаба ВСУ о ситуации на Донбассе09:00
- Горсовет Краматорска утвердил компенсации раненым и потерявшим жилье жителям08:00
- В оккупированный Мариуполь с концертом приехала Надежда Бабкина16:00
- В результате обстрела Бахмута погибла женщина15:00
- На Донбассе СБУ задержала группу корректировщиков огня13:00
"Мастер Шеф" Хименес-Браво привез защитникам Донбасса вкусные подарки
03.09.2022 12:00
Известный шеф-повар и телеведущий Эктор Хименес-Браво побывал в Донецкой области. Об этом сообщает городской совет Краматорска.
"С началом российского вторжения в нашу страну известный шеф-повар выразил свою поддержку Украине.
Рестораны Эктора в Киеве готовят ежедневно 2000–2500 обедов для терробороны, ВСУ, полиции, госпиталей, пожилых людей, нуждающихся в помощи.
В Краматорск Эктор Хименес-Браво доставил нашим защитникам борщевые наборы быстрого приготовления на 100 000 литров по личному уникальному рецепту.
Такими добрыми делами вносится вклад в нашу общую победу!" - говорится в сообщении.
Теги: Донбасс, помощь, повар, телеведущий, ВСУ
Читайте также:
- Европа даст 17 миллионов евро для помощи переселенцам
- Европейский союз перечислил Украине первый транш помощи
- Донецкие волонтёры: «Мы помогаем тем, от кого отказались другие»
- Краматорским детям-инвалидам помогают американцы
- В Донецке спасатели открыли дверь для социальных работников
- Мэр Донецка: Все, что было положено, мы для пострадавших в авикатастрофе сделали
- "Мастер Шеф" Хименес-Браво привез защитникам Донбасса вкусные подарки12:00
- Оперативная информация Генштаба ВСУ о ситуации на Донбассе09:00
- На Донетчине состоялся обмен военнопленными16:00
- Из Святогорской лавры эвакуировали 17 человек12:00
- Оперативная информация Генштаба ВСУ о ситуации на Донбассе09:00
- Оперативная информация Генштаба ВСУ о ситуации на Донбассе09:00
- Горсовет Краматорска утвердил компенсации раненым и потерявшим жилье жителям08:00
- В Хмельницком заработал Центр предоставления гуманитарной помощи переселенцам с Луганщины17:00
- В оккупированный Мариуполь с концертом приехала Надежда Бабкина16:00
- В результате обстрела Бахмута погибла женщина15:00
- "Мастер Шеф" Хименес-Браво привез защитникам Донбасса вкусные подарки12:00
- ВСУ сбили пять ракет, летевших на Днепр10:00
- Оперативная информация Генштаба ВСУ о ситуации на Донбассе09:00
- В МВД назвали количество погибших за время войны мирных жителей08:00
- В Дії появилось пенсионное удостоверение17:00
- На Донетчине состоялся обмен военнопленными16:00
- Зеленский распустил делегацию Украины в ТКГ15:00
- Кабмин внес изменения в порядок предоставления помощи переселенцам13:00
- Из Святогорской лавры эвакуировали 17 человек12:00
- Зеленский распорядился создать четыре военные администрации на Донбассе11:00
- ФАО надасть українським фермерам насіння озимої пшениці13:00
- Как изменится курс доллара к 2023 году17:00
- ФАО продовжує підтримувати українських фермерів та сільське населення17:00
- Шокуючий курс валют: чи очікувати посилення гривні?11:00
- Психология онлайн слотов и почему нельзя на это смотреть как на заработок12:00
- УВАГА! Комфортна евакуація для кожного! Новини від "Все буде добре"12:00
- Як не стати жертвою російських фейків: поради експертів17:00
- Навчання під час війни: чого очікувати школярам і їхнім батькам17:00
- Переваги бездепозитних бонусів за реєстрацію в казино України у 202214:00
- Все, что вы должны знать о сайтах онлайн-казино18:00
- В оккупированный Мариуполь с концертом приехала Надежда Бабкина
- Оперативная информация Генштаба ВСУ о ситуации на Донбассе
- Оперативная информация Генштаба ВСУ о ситуации на Донбассе
- Оперативная информация Генштаба ВСУ о ситуации на Донбассе
- В Мариуполе произошел "голодный бунт" - мэрия
- Горсовет Краматорска утвердил компенсации раненым и потерявшим жилье жителям
- Оперативная информация Генштаба ВСУ о ситуации на Донбассе
- На Донетчине состоялся обмен военнопленными
- На Донбассе СБУ задержала группу корректировщиков огня
- Кабмин внес изменения в порядок предоставления помощи переселенцам