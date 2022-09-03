Оперативная информация Генштаба ВСУ о ситуации на Донбассе

03.09.2022 09:00

С началом сумерек противник активизировался на Бахмутском, Авдеевском, Новопавловском и Запорожском направлениях. Наши силы отразили атаки в районах населенных пунктов Бахмутское, Кодема, Зайцево, Авдеевка, Марьинка и Времовка. Об этом сообщает Генштаб ВСУ.

На Славянском направлении вражеским артиллерийским обстрелам подверглись населенные пункты Большая Камышеваха, Карнауховка, Вернополье. Активных наступательных действий враг не вел.

На Краматорском направлении противник обстрелял районы населенных пунктов Райгородок, Северск, Спирное.

На Бахмутском направлении из минометов, танков, ствольной и реактивной артиллерии враг обстрелял районы Соледара, Бахмута, Кодемы.

На Авдеевском направлении обстрелам из танков, минометов и ствольной артиллерии подверглись Авдеевка, Водяное, Веселое.

На Новопавловском направлении враг активных наступательных действий не проводил, обстреливал районы населенных пунктов Марьинка, Большая Новоселка, Нескучное, Угледар, Павловка.