В ОРДЛО понизили курс украинской гривны

03.09.2022 14:00

Главарь "ДНР" Денис Пушилин с 5 сентября снизил курс украинской гривны до уровня 1,25. Об этом говорится в его "указе", сообщает ОстроВ.

Аналогичное решение приняло так называемое "правительство ЛНР".

С начала российского вторжения в Украину якобы "для интеграции освобожденных районов в экономическое пространство Республик" властями оккупированного Донбасса было разрешено параллельное с российским рублем хождение украинской гривны. Первоначально курс составлял 2,5 рубля за гривну, затем его снизили до 2. С 25 июня одна гривна в "ДНР/ЛНР" была приравнена к 1,5 российским рублям.