Оперативная информация Генштаба ВСУ о ситуации на Донбассе

04.09.2022 09:00

Вооруженным силам Украины за сутки удалось отразить атаки россиян в районах населенных пунктов Богородичное, Пасека, Долина, Бахмут, Покровское, Бахмутское, Пески, Первомайское. Об этом сообщает Генштаб ВСУ.

Противник обстреливал военную и гражданскую инфраструктуру с применением танков, боевых машин, ствольной и реактивной артиллерии, а именно:

- на Славянском направлении – Богородичное, Долина, Краснополье;

- на Краматорском направлении – Славянск, Северск, Райгородок, Донецкое, Ивано-Дарьевка, Веселое;

- на Бахмутском направлении – Зайцево, Бахмутское, Соледар, Бахмут, Белогоровка, Выемка, Раздолевка;

- на Авдеевском направлении – Авдеевка, Новокалиново, Бердичи, Водяное, Первомайское;

- на Новопавловском направлении противник активных наступательных действий не проводил, совершал обстрелы районов населенных пунктов Красногоровка, Орловка;