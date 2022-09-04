В Славянске рашисты "демилитаризовали" СТО и спортзал

04.09.2022 10:00

Минувшей ночью Славянск снова попал под обстрел российских оккупационных войск. Об этом сообщил глава Славянской ВА Вадим Лях.

"Снова ночные обстрелы. К счастью без жертв. В этот раз город «освободили» от СТО и спортзала в пер. Андреевском. В спортзал MegaGYM я ходил последние четыре месяца. Завтрашнее посещение отменяется. Берегите себя. Держимся. Мы вместе!", - отметил он.