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В автобусах оккупированного Мариуполя запустили ролики об Украине
06.09.2022 13:00
В оккупированном россиянами Мариуполе партизаны провели очередную акцию, которая показала, что Мариуполь - это украинский город. Об этом сообщает Телеграм-канал "Мариуполь. Сопротивление".
"Доброго утра, сильные люди сильного города!
Пока русня бегаела закрашивала наши “Ї” по всему городу и пыталась рассказать про “разминирование”, какие-то партизаны включили в автобусах ролик про “Мариуполь - це УкраЇна”.
Даже не знаем, кто ;)
Русня, внимательно смотришь?" - говорится в сообщении.
Теги: Донбасс, Мариуполь, оккупация, партизаны
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