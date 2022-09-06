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Архив - Донецкая область

В ОРДО заявили о дальнейшем сокращении подачи воды населению

06.09.2022 12:00
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В ОРДО заявили о дальнейшем сокращении подачи воды населению

В группировке "ДНР" совместно с компанией "Вода Донбасса" приняли решение сократить подачу воды в оккупированные города Донецкой области. Об этом рассказал главный инженер предприятия Сергей Мокрый, сообщают СМИ сепаратистов.
Он отметил, что пять дополнительных водохранилищ подают городам порядка 20-22% от необходимого объема воды.
"Учитывая сложившуюся ситуацию, зная, что канал Северский Донец-Донбасс не будет запущен, было предпринято решение о сокращении подачи воды на города для того, чтобы увеличить срок работы резервных источников. Этот срок позволит перебросить воду в канал из пяти дополнительных водохранилищ, которые сегодня подают около 20% от необходимого для городов (находящихся под контролем группировки "ДНР", – ред.). Но это даст время на решение вопроса по восстановлению канала Северский Донец-Донбасс, когда у нас будет доступ к нему", – сказал Мокрый.



Теги: Донбасс, сокращение, водоснабжение, ОРДО
 
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