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В Славянске под удар войск РФ попали многоэтажки и две школы
07.09.2022 11:00
Утром 7 сентября войска РФ обстреляли Славянск в Донецкой области. Об этом сообщил мэр города Вадим Лях в Facebook.
Он уточнил, что зафиксированы попадания в школу №4, и многоэтажный дом на улице Торской, 43. Также пострадали многоэтажные дома и школа №9 по улице Донской.
"Ведутся спасательные работы. Количество пострадавших пока неизвестно", - подчеркнул Лях.
Теги: Донбасс, Славянск, школа, обстрел, многоэтажка
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