В Славянске под удар войск РФ попали многоэтажки и две школы

07.09.2022 11:00

Утром 7 сентября войска РФ обстреляли Славянск в Донецкой области. Об этом сообщил мэр города Вадим Лях в Facebook.

Он уточнил, что зафиксированы попадания в школу №4, и многоэтажный дом на улице Торской, 43. Также пострадали многоэтажные дома и школа №9 по улице Донской.

"Ведутся спасательные работы. Количество пострадавших пока неизвестно", - подчеркнул Лях.