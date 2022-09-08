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Оперативная информация Генштаба ВСУ о ситуации на Донбассе
Украинские военные успешно отразили атаки противника в районах населенных пунктов Константиновка, Дибровно, Григорьевка, Зайцево, Майорск, Николаевка Вторая, Первомайское и Каменка, сообщает Генштаб ВСУ.
На других направлениях противник продолжал огненное поражение по военным и гражданским объектам, а именно:
- на Славянском направлении из ствольной и реактивной артиллерии в районах населенных пунктов Долина, Краснополье, Грушуваха, Карнауховка, Новая Дмитровка, Вернополье;
- на Краматорском направлении из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии в районах населенных пунктов Богородичное, Пришиб, Татьяновка, Сидорово, Северск, Спорное, Верхнекаменное, Веселое и Григоровка;
- на Бахмутском направлении из минометов, ствольной и реактивной артиллерии в районах населенных пунктов Новобахмутовка, Нью-Йорк, Юрьевка, Зайцево, Веселая Долина, Майорск, Соледарь, Бахмутское, Бахмут, Яковлевка и Белогоровка;
- на Авдеевском направлении из минометов, ствольной и реактивной артиллерии в районах населенных пунктов Красногоровка, Авдеевка, Каменка, Веселое, Опросное, Водяное и Первомайское;
- на Новопавловском направлении из минометов, ствольной и реактивной артиллерии у Угледара, Пречистовки, Егоровки, Великой Новоселки и Новомайорского.
Теги: Донбасс, война, Генштаб, ситуация
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