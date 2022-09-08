В ООН анонсировали прибытие расследовательской миссии в Еленовку

08.09.2022 08:00

Миссия ООН по выяснению фактов должна в ближайшие дни прибыть в оккупированный город Еленовка Донецкой области, где в конце июля были убиты более 50 украинских военнопленных. Об этом на заседании Совета Безопасности ООН в среду заявила заместитель генерального секретаря Организации по политическим вопросам Розмари Ди Карло, сообщает "Европейская правда".

"Расследовательская миссия, которая должна прибыть в Еленовку, в ближайшие дни будет рассматривать инцидент 29 июля, в котором погибли 53 украинских военнопленных и еще от 75 до 130 получили ранения", - сказала она.

"Председатель миссии, генерал Карлос Альберто де Сантос Крус, едет с командой старших служащих и экспертов. Миссия должна выполнить свою задачу без всяких препятствий, получить полный доступ к людям, местам и доказательствам", - добавила представитель ООН.