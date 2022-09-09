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Оперативная информация Генштаба ВСУ о ситуации на Донбассе
09.09.2022 09:00
За минувшие сутки противник сосредотачивал усилия на установлении полного контроля над территорией Донецкой области. Об этом сообщает Генштаб ВСУ.
Подразделения сил обороны героически удерживают занимаемые позиции и не допускают продвижения врага: успешно отбито наступление противника в районах населенных пунктов Уды, Константиновка, Вернополье, Плоске, Майорск, Безымянное и Каменка.
Также враг продолжал огневое поражение военных и гражданских объектов Украины:
- на Славянском направлении - у Долины, Краснополья, Славянска и Никольского;
- на Краматорском направлении - в районах населенных пунктов Богородичное, Новониколаевка, Серебрянка, Северск, Верхнекаменское, Ивано-Дарьевка, Спорное, Раздолевка и Григоровка;
- на Бахмутском направлении - вблизи Яковлевки, Соледара, Бахмутского, Бахмута, Веселой Долины, Зайцева, Нью-Йорка и Веселого;
- на Авдеевском направлении - в районах Каменки, Авдеевки, Первомайского, Водяного и Опытного;
- на Новопавловском направлении - возле Марьинки, Прасковеевки, Новомихайловки, Великой Новоселки, Новоукраинки, Пречистовки и Никольского.
Теги: Донбасс, война, Генштаб, ситуация
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