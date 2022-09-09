Российские оккупанты "обновили" мемориал на Саур-Могиле портретами боевиков ОРДЛО

09.09.2022 15:00

Российские оккупанты завершили восстановление мемориала на кургане Саур-Могила в Шахтерском районе Донецкой области. Об этом сообщают СМИ сепаратистов.

В сообщении утверждается, что "комплекс восстановлен максимально бережно". Вместе с тем "в честь современного поколения героев на возрожденном мемориале появились новые барельефы".

На ряде из них — портреты ликвидированных боевиков: Арсена Павлова («Моторолы»), Владимира Жоги («Вохи»), Ольги Качуры («Корсы») и других.