Главная / Новости / Донецкая область / Российские оккупанты "обновили" мемориал на Саур-Могиле портретами боевиков ОРДЛО
Последние новости раздела
- Российские оккупанты "обновили" мемориал на Саур-Могиле портретами боевиков ОРДЛО15:00
- Оперативная информация Генштаба ВСУ о ситуации на Донбассе09:00
- В Славянске под завалами жилого дома нашли тела трех человек12:00
- Оперативная информация Генштаба ВСУ о ситуации на Донбассе09:00
- В ООН анонсировали прибытие расследовательской миссии в Еленовку08:00
- В Славянске под удар войск РФ попали многоэтажки и две школы11:00
- Оперативная информация Генштаба ВСУ о ситуации на Донбассе09:00
- В автобусах оккупированного Мариуполя запустили ролики об Украине13:00
- В ОРДО заявили о дальнейшем сокращении подачи воды населению12:00
- Оперативная информация Генштаба ВСУ о ситуации на Донбассе09:00
Российские оккупанты "обновили" мемориал на Саур-Могиле портретами боевиков ОРДЛО
09.09.2022 15:00
Российские оккупанты завершили восстановление мемориала на кургане Саур-Могила в Шахтерском районе Донецкой области. Об этом сообщают СМИ сепаратистов.
В сообщении утверждается, что "комплекс восстановлен максимально бережно". Вместе с тем "в честь современного поколения героев на возрожденном мемориале появились новые барельефы".
На ряде из них — портреты ликвидированных боевиков: Арсена Павлова («Моторолы»), Владимира Жоги («Вохи»), Ольги Качуры («Корсы») и других.
Теги: Донбасс, Саур-Mогила, восстановление, боевики
Читайте также:
- "Власти ДНР" пообещали восстановить памятник на Саур-Могиле к майским праздникам
- На Донбассе продолжается восстановление разрушенной инфраструктуры
- Свержение Плотницкого покажется Захарченко детским утренником: опальный Ходаковский грозится устроить “госпереворот” в “ДНР”
- Политолог рассказал о том, что может восстановить мир на Донбассе
- Роман Доник: Я боюсь, что после ряда провокаций, после спровоцированного начала бойни, под видом сохранения порядка будет проведен государственный переворот
- Над Саур-Могилой кружили парашютисты (ВИДЕО)
- Российские оккупанты "обновили" мемориал на Саур-Могиле портретами боевиков ОРДЛО15:00
- В ЛугОВА подсчитали убытки предприятий региона от войны13:00
- Оперативная информация Генштаба ВСУ о ситуации на Донбассе09:00
- Двух боевиков "ЛНР" приговорили к 15 и 10 годам тюрьмы17:00
- В Славянске под завалами жилого дома нашли тела трех человек12:00
- Оперативная информация Генштаба ВСУ о ситуации на Донбассе09:00
- В ООН анонсировали прибытие расследовательской миссии в Еленовку08:00
- В Славянске под удар войск РФ попали многоэтажки и две школы11:00
- Оперативная информация Генштаба ВСУ о ситуации на Донбассе09:00
- В автобусах оккупированного Мариуполя запустили ролики об Украине13:00
- Российские оккупанты "обновили" мемориал на Саур-Могиле портретами боевиков ОРДЛО15:00
- В ЛугОВА подсчитали убытки предприятий региона от войны13:00
- Зеленский подписал указ о введении санкций против руководства РФ12:00
- Северная Корея приняла закон о превентивном ядерном ударе11:00
- Зеленский назвал площадь деоккупированных в сентябре территорий10:00
- Оперативная информация Генштаба ВСУ о ситуации на Донбассе09:00
- Умерла королева Великобритании Елизавета II08:00
- Двух боевиков "ЛНР" приговорили к 15 и 10 годам тюрьмы17:00
- Госсекретарь США Блинкен неожиданно приехал в Киев15:00
- НБУ выдал банкам 100 млн долларов наличными13:00
- ФАО надасть українським фермерам насіння озимої пшениці13:00
- Как изменится курс доллара к 2023 году17:00
- ФАО продовжує підтримувати українських фермерів та сільське населення17:00
- Шокуючий курс валют: чи очікувати посилення гривні?11:00
- Психология онлайн слотов и почему нельзя на это смотреть как на заработок12:00
- УВАГА! Комфортна евакуація для кожного! Новини від "Все буде добре"12:00
- Як не стати жертвою російських фейків: поради експертів17:00
- Навчання під час війни: чого очікувати школярам і їхнім батькам17:00
- Переваги бездепозитних бонусів за реєстрацію в казино України у 202214:00
- Все, что вы должны знать о сайтах онлайн-казино18:00
- Оперативная информация Генштаба ВСУ о ситуации на Донбассе
- В ОРДО заявили о дальнейшем сокращении подачи воды населению
- В автобусах оккупированного Мариуполя запустили ролики об Украине
- Под Балаклеей ВСУ захватили флаг 150-й мотострелковой дивизии РФ
- Оперативная информация Генштаба ВСУ о ситуации на Донбассе
- В Карпатах нашли трехкилограммовый гриб
- Оперативная информация Генштаба ВСУ о ситуации на Донбассе
- В Славянске под удар войск РФ попали многоэтажки и две школы
- Опубликовано видео разговора Зеленского и Макрона 24 февраля (ВИДЕО)
- Минреинтеграции установило новые правила выезда на ВОТ