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Оперативная информация Генштаба ВСУ о ситуации на Донбассе
ВСУ отразили атаки противника в районах населенных пунктов Сосновка, Майорск, Николаевка Вторая, Зайцево, Веселая Долина, Соледарь, Бахмут, Пески, Первомайское и Новомихайловка. Об этом говорится в утренней сводке Генштаба 11 сентября.
На других направлениях противник вел обстрелы из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии, а именно:
- на Славянском направлении - в районах населенных пунктов Славянск, Долина, Краснополье, Большая Камышеваха, Довгенькое и Дмитровка;
- на Краматорском направлении - у Кривой Луки, Пискуновки, Сидорова и Раздолевки;
- на Бахмутском направлении - в районах населенных пунктов Веселая Долина, Соледар, Бахмутское, Бахмут, Яковлевка, Белогоровка и Веселое;
- на Авдеевском направлении – вблизи Авдеевки, Опытного, Водяного, Первомайского, Карловки и Красногоровки;
- на Новопавловском направлении – в районах населенных пунктов Великие Новоселки, Шевченко, Угледар и Марьинка.
Теги: Донбасс, война, Генштаб, ситуация
- Оперативная информация Генштаба ВСУ о ситуации на Донбассе
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