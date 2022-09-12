На Донетчине возобновлена подача воды в 9 населенных пунктов

12.09.2022 17:00

В Донецкой области возобновлена работа Карловской фильтровальной станции, которая была обесточена в результате российских обстрелов в пятницу, 9 сентября. Об этом сообщил мирноградский городской голова Александр Брикалов.

Карловская фильтровальная станция обеспечивает водоснабжение населенных пунктов Белозерского, Белицкого, Горняка, Доброполья, Мирнограда, Новогродовки, Покровска, Селидового и Украинска.

"Вода населению будет подаваться после заполнения сетей", - добавил Брикалов.