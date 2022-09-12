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Архив - Донецкая область

На Донетчине возобновлена подача воды в 9 населенных пунктов

12.09.2022 17:00
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На Донетчине возобновлена подача воды в 9 населенных пунктов

В Донецкой области возобновлена работа Карловской фильтровальной станции, которая была обесточена в результате российских обстрелов в пятницу, 9 сентября. Об этом сообщил мирноградский городской голова Александр Брикалов.
Карловская фильтровальная станция обеспечивает водоснабжение населенных пунктов Белозерского, Белицкого, Горняка, Доброполья, Мирнограда, Новогродовки, Покровска, Селидового и Украинска.
"Вода населению будет подаваться после заполнения сетей", - добавил Брикалов.



Теги: Донбасс, Карловка, водоснабжение, восстановление, фильтровальная станция
 
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