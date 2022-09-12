В оккупированном Донецке "нашелся" Пушилин

12.09.2022 12:00

Главарь "ДНР" террорист Денис Пушилин, после "исчезновения" вновь появился в Донецке и сделал заявление. Об этом сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко.

"Ночью россияне таки вытащили пушилина. Поставили на площадь ленина в Донецке, чтобы он выдал очередную порцию непонятного. Главный посыл был "я здесь" и "мы наступаем". Куда - непонятно, видимо, в сторону границы с россией. Однако хорошо, что сволочь вернули. Значит, спасать не будут. Будет кому отвечать. Хорошо", - написал Андрющенко.