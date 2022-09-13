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Россияне обстреляли жилые кварталы Славянска. Есть погибший
13.09.2022 11:00
Вечером, 12 сентября, российские оккупационные войска нанесли массированный удар по жилым кварталам города Славянск Донецкой области. Об этом сообщает глава Славянской ВГА Вадим Лях.
"Вчера вечером город снова подвергся массированному обстрелу. Два прилета в многоэтажную застройку. Прямое попадание в пятиэтажку на ул. Почтовой, 12. Повреждены и расположенные рядом дома на ул. Свободы. Еще один "прилет" – возле многоэтажки на Светлодарской, 3. Также повреждены близлежащие дома. Места других попаданий устанавливаются ГСЧС и полицией. Отмечается, что в результате обстрела ранена женщина и погиб 86-летний мужчина", - говорится в сообщении.
Теги: Донбасс, Славянск, погибший, обстрел, оккупанты
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