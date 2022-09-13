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Архив - Донецкая область

В Краматорске задержали трех вражеских информаторов

13.09.2022 15:00
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В Краматорске задержали трех вражеских информаторов

Прокуратура разоблачила троих жителей Донецкой области, которые передавали врагу информацию о перемещении и расположении Вооруженных Сил Украины, помогали их идентифицировать на местности. Об этом сообщает Офис генерального прокурора.
По данным следствия, в августе 2022 года житель Краматорска по собственному мобильному телефону через мессенджер отправлял бывшему члену разведывательного подразделения так называемой "ДНР" голосовые сообщения с информацией о местоположении личного состава, военной технике Вооруженных Сил Украины и строительстве фортификационных сооружений на территории города.
Второй гражданин в сентябре, используя аккаунт в мессенджере, посылал данные о местах дислокации украинских военных и подразделений ГУ СБУ в Донецкой и Луганской областях.
Третья подозреваемая - также краматорчанка в сентябре посылала через мессенджер текстовые сообщения с данными о местах размещения украинских защитников.



Теги: Донбасс, Краматорск, прокуратура, задержание, информатор
 
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