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Оперативная информация Генштаба ВСУ о ситуации на Донбассе
За минувшие сутки силы обороны Украины успешно отбили атаки противника в районах населенных пунктов Спирное, Майорск, Одрадовка, Веселая Долина, Водяное, Авдеевка, Безымянное и Новогригорьевка. Об этом сообщает Генштаб ВСУ.
В то же время российские оккупанты нанесли 3 ракетных, 33 авиационных удара и совершили 58 обстрелов из систем реактивной артиллерии по военным и гражданским объектам на территории Украины.
Вражеским обстрелам подверглись:
- на Краматорском направлении – Яремовка, Татьяновка, Райгородок, Северск, Белогоровка, Кривая Лука, Спорное, Верхнекаменское, Дроновка, Григоровка и Звановка;
- на Бахмутском направлении – Юрьевка, Нью-Йорк, Николаевка, Николаевка Вторая, Зайцево, Соледарь, Бахмут, Бахмутское и Яковловка;
- на Авдеевском направлении – Марьинка, Красногоровка, Первомайское и Новомихайловка;
- на Новопавловском направлении – Большая Новоселка, Новодонецкое и Времивка.
Теги: Донбасс, война, Генштаб, ситуация
- Оперативная информация Генштаба ВСУ о ситуации на Донбассе
- Оперативная информация Генштаба ВСУ о ситуации на Донбассе
- Оперативная информация Генштаба ВСУ о ситуации на Донбассе
- Оперативная информация Генштаба ВСУ о ситуации на Донбассе
- Оперативная информация Генштаба ВСУ о ситуации на Донбассе
- Оперативная информация Генштаба ВСУ о ситуации на Донбассе
- Оперативная информация Генштаба ВСУ о ситуации на Донбассе09:00
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- Оперативная информация Генштаба ВСУ о ситуации на Донбассе09:00
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- Оперативная информация Генштаба ВСУ о ситуации на Донбассе