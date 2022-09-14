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Архив - Донецкая область

В Бахмуте из-за российских обстрелов погибли пять человек

14.09.2022 11:00
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В Бахмуте из-за российских обстрелов погибли пять человек

За минувшие сутки в Донецкой области под обстрелами российских агрессоров погибли пять мирных жителей. Еще 16 человек получили ранения, сообщил глава Донецкой ОВА Павел Кириленко в Telegram утром в среду, 14 сентября.
"За 13 сентября россияне убили пятерых мирных жителей Донбасса – в Бахмуте. Еще 16 человек получили ранения", – написал он.
Уточняется, что 12 человек пострадали в Бахмуте, и по одному в Торецке, Авдеевке, Курдюмовке и Кодеме.
Всего с начала полномасштабной войны из-за российской агрессии в Донецкой области погибли 844 человека, еще 2105 гражданских получили ранения. Эти цифры указаны без учета множества жертв в Мариуполе и Волновахе.



Теги: Донбасс, обстрел, Бахмут, оккупанты, погибшие
 
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