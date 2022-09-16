Оперативная информация Генштаба ВСУ о ситуации на Донбассе

16.09.2022 09:00

Силы обороны Украины успешно отбили атаки в районах населенных пунктов Одрадовка, Зайцево, Бахмут, Веселая Долина, Авдеевка и Новомихайловка. Об этом сообщает Генштаб ВСУ.

На других направлениях противник обстреливал инфраструктуру из танков и артиллерии разных типов:

- на Славянском направлении – Двухлетняя и Гороховатка;

- на Краматорском направлении – Пришиб, Татьяновка, Кривая Лука, Озерное, Пискуновка, Райгородок, Стародубовка, Белогоровка, Северск, Раздоловка и Спорное;

- на Бахмутском направлении – Нью-Йорк, Лиман, Николаевка Вторая, Зайцево, Одрадовка, Соледар, Бахмут, Бахмутское, Яковлевка и Веселое;

- на Авдеевском направлении – Марьинка, Красногоровка, Первомайское, Авдеевка и Водяное.

- на Новопавловском и Запорожском направлениях враг активных действий не проводил. Совершал обстрелы по всей линии столкновения.