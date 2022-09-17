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Рашисты нанесли удар по Славянской ТЭС

17.09.2022 16:00
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Рашисты нанесли удар по Славянской ТЭС

Сегодня, 17 сентября, российские оккупанты нанесли удар по Славянской ТЭС. Об этом сообщил глава Донецкой ОВА Павел Кириленко.
"Славянскую ТЭС обстреляли российские оккупанты сегодня утром. Повреждено оборудование на территории станции. Пожар, который возник от обстрела, сейчас гасят спасатели.
Из-за обстрела в городе Николаевка начались перебои с водоснабжением.
Оккупанты умышленно целят по инфраструктурным объектам области, стараясь нанести как можно больший вред прежде всего мирному населению", - говорится в сообщении.
"По прибытию на место вызова установлено, что в результате артобстрела происходит горение трансформатора. Во время тушения пожара начался обстрел и создалась угроза жизни спасателям. Тушение пожара было приостановлено. Личный состав находился в укрытии.
Через час пожар трансформатора на территории Славянской ТЭС в Николаевке Краматорского района, ликвидирован. Погибших и пострадавших нет", - добавили в ГУ ГСЧС в Донецкой области.



Теги: Донбасс, Славянск, обстрел, ТЭС
 
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