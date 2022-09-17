Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Донецкая область

В центре оккупированного Донецка прозвучали "хлопки" (ВИДЕО)

17.09.2022 14:00
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
В центре оккупированного Донецка прозвучали "хлопки" (ВИДЕО)

Днем в субботу, 17 сентября, в центре оккупированного Донецка прогремели взрывы.
В соцсетях сообщают о "прилете" в "райадминистрацию" оккупантов в Ворошиловском районе города и Главпочтамт.
Также есть информация о попадании в автомобиль возле площади Ленина.



Теги: Донецк, Донбасс, центр, взрывы
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...
  • Фото Фото

Вверх