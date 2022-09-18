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Архив - Донецкая область

Оккупанты заявили о новом обстреле колонии в Еленовке

18.09.2022 13:00
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Оккупанты заявили о новом обстреле колонии в Еленовке

Российские оккупанты заявили о новом обстреле колонии в Еленовке Донецкой области, где содержатся украинские военнопленные. В результате атаки погиб один украинский воин, еще четыре получили ранения. Информация об этом появилась в Telegram-канале "штаба территориальной обороны "ДНР".
Позже "мэр" Донецка Алексей Кулемзин показал фото якобы последствий обстрела "со стороны ВСУ", на которых видны остатки боеприпасов.



Теги: погибший, колония, обстрел, военнопленный, Еленовка, раненые
 
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