Последние новости раздела
- Оккупанты заявили о новом обстреле колонии в Еленовке13:00
- За сутки россияне убили 5 мирных жителей Донетчины11:00
- Оперативная информация Генштаба ВСУ о ситуации на Донбассе09:00
- Рашисты нанесли удар по Славянской ТЭС16:00
- В центре оккупированного Донецка прозвучали "хлопки" (ВИДЕО)14:00
- Славянск получил от Красного Креста 100-киловаттные электрогенераторы13:00
- Оперативная информация Генштаба ВСУ о ситуации на Донбассе08:00
- Оперативная информация Генштаба ВСУ о ситуации на Донбассе09:00
- На Донетчине появилась возможность восстановления газоснабжения10:00
- Оперативная информация Генштаба ВСУ о ситуации на Донбассе09:00
Оккупанты заявили о новом обстреле колонии в Еленовке
18.09.2022 13:00
Российские оккупанты заявили о новом обстреле колонии в Еленовке Донецкой области, где содержатся украинские военнопленные. В результате атаки погиб один украинский воин, еще четыре получили ранения. Информация об этом появилась в Telegram-канале "штаба территориальной обороны "ДНР".
Позже "мэр" Донецка Алексей Кулемзин показал фото якобы последствий обстрела "со стороны ВСУ", на которых видны остатки боеприпасов.
Теги: погибший, колония, обстрел, военнопленный, Еленовка, раненые
Читайте также:
- Ночью пять артснарядов "прилетели" в Еленовскую колонию
- В Генштабе ВСУ заявили об обстреле тюрьмы с пленными "азовцами" в Еленовке
- Южная Корея прекратила поставки гуманитарной помощи в КНДР
- На Донбассе снайпер боевиков смертельно ранил воина ВСУ
- В Еленовке снаряд попал в здание колонии, ранены заключенные
- Мнение: почему обстрел Еленовки вовсе не обстрел
- Оккупанты заявили о новом обстреле колонии в Еленовке13:00
- За сутки россияне убили 5 мирных жителей Донетчины11:00
- Оперативная информация Генштаба ВСУ о ситуации на Донбассе09:00
- Рашисты нанесли удар по Славянской ТЭС16:00
- В центре оккупированного Донецка прозвучали "хлопки" (ВИДЕО)14:00
- Славянск получил от Красного Креста 100-киловаттные электрогенераторы13:00
- Оперативная информация Генштаба ВСУ о ситуации на Донбассе08:00
- В оккупированном Луганске взорвали "генпрокурора" (ВИДЕО)15:00
- Оперативная информация Генштаба ВСУ о ситуации на Донбассе09:00
- В Виннице открылся гуманитарный штаб для переселенцев с Луганщины17:00
- Оккупанты заявили о новом обстреле колонии в Еленовке13:00
- За сутки россияне убили 5 мирных жителей Донетчины11:00
- В Днепре открылся центр соцобслуживания переселенцев из Краматорска10:00
- Оперативная информация Генштаба ВСУ о ситуации на Донбассе09:00
- Рашисты нанесли удар по Славянской ТЭС16:00
- В центре оккупированного Донецка прозвучали "хлопки" (ВИДЕО)14:00
- Славянск получил от Красного Креста 100-киловаттные электрогенераторы13:00
- Правительство упростило получение пенсий на деоккупированных территориях11:00
- Кабмин изменил правила начисления компенсации за размещение ВПЛ09:00
- Оперативная информация Генштаба ВСУ о ситуации на Донбассе08:00
- Обзор онлайн казино Favbet15:00
- Minderoo Foundation долучається до Стратегії ФАО щодо підтримки зберігання зерна17:00
- ФАО надасть українським фермерам насіння озимої пшениці13:00
- Как изменится курс доллара к 2023 году17:00
- ФАО продовжує підтримувати українських фермерів та сільське населення17:00
- Шокуючий курс валют: чи очікувати посилення гривні?11:00
- Психология онлайн слотов и почему нельзя на это смотреть как на заработок12:00
- УВАГА! Комфортна евакуація для кожного! Новини від "Все буде добре"12:00
- Як не стати жертвою російських фейків: поради експертів17:00
- Навчання під час війни: чого очікувати школярам і їхнім батькам17:00
- Оперативная информация Генштаба ВСУ о ситуации на Донбассе
- Оперативная информация Генштаба ВСУ о ситуации на Донбассе
- В центре оккупированного Донецка прозвучали "хлопки" (ВИДЕО)
- На Донетчине появилась возможность восстановления газоснабжения
- Оперативная информация Генштаба ВСУ о ситуации на Донбассе
- Кортеж Зеленского попал в ДТП в Киеве
- В оккупированном Луганске взорвали "генпрокурора" (ВИДЕО)
- Славянск получил от Красного Креста 100-киловаттные электрогенераторы
- Названы сроки новой волны коронавируса в Украине
- Рашисты нанесли удар по Славянской ТЭС