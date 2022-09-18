Оперативная информация Генштаба ВСУ о ситуации на Донбассе

18.09.2022 09:00

За сутки Силы обороны Украины отразили атаки противника в районах населенных пунктов Михайловка Вторая, Веселая Долина, Одрадовка, Марьинка, Новомихайловка и Правдино. Об этом сообщает Генштаб ВСУ.

На других направлениях противник совершил обстрелы из танков, минометов и артиллерии разных типов, а именно:

- на Краматорском направлении – Райгородок, Озерное, Пискуновка, Кривая Лука, Северск, Николаевка, Верхнекаменское, Спирное и Веселое;

- на Бахмутском направлении – Раздолевка, Белогоровка, Яковлевка, Соледар, Бахмутское, Бахмут, Веселая Долина, Зайцево, Одрадовка, Николаевка Вторая, Майорск и Нью-Йорк;

- на Авдеевском направлении – Каменка, Авдеевка, Водяное, Опытное и Красногоровка.