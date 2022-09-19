Оперативная информация Генштаба ВСУ о ситуации на Донбассе

19.09.2022 09:00

За минувшие сутки подразделения Сил обороны отразили атаки противника в районах населенных пунктов Николаевка Вторая, Веселая Долина и Бахмут. Об этом сообщает Генштаб ВСУ.

На других направлениях противник совершил обстрелы из танков, минометов и артиллерии, а именно:

- на Краматорском направлении - Святогорск, Райгородок, Серебрянка и Белогоровка;

- на Бахмутском направлении - Северск, Роздоловка, Соледар, Бахмутское, Бахмут, Веселая Долина, Нью-Йорк, Юрьевка, Розовка и Зайцево;

- на Авдеевском направлении - Авдеевка, Опытное, Карловка, Константиновка, Марьинка и Первомайское;

- на Новопавловском и Запорожском направлениях - Угледар, Великая Новоселка, Малые Щербаки, Мирное, Свободное Поле и Временка.