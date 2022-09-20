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Кириленко предупредил о запрете въезда в освобожденный Святогорск
20.09.2022 11:00
Въезд в Святогорск Донецкой области в ближайшее время будет запрещен. Об этом сообщил руководитель Донецкой ОВА Павел Кириленко в эфире телемарафона.
"Святогорск освобожден. Сейчас проходит комплекс стабилизационных мероприятий. Я подписал распоряжение, согласно которому въезд в город будет запрещен до окончания этих мероприятий. Это сделано, чтобы не подвергать риску тех людей, которые планируют въезжать в Святогорск. Мы подготовили продукты, медикаменты и т.д. Также в Святогорске провели работы по возобновлению работы критической инфраструктуры", – сказал Кириленко.
Теги: Донбасс, Святогорск, запрет, въезд, деоккупация
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