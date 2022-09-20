Оккупанты в ОРДЛО и на Херсонщине захотели срочный "референдум"

20.09.2022 08:00

В ОРДЛО и временно оккупированной части Херсонской области Украины выступили за скорейшее проведение референдума о присоединении к России. Об этом сообщают российские СМИ.

Так, в "ДНР" так называемая "общественная палата" обратилась к главе "республики" Денису Пушилину и "народному совету" с просьбой незамедлительно провести такой "референдум".

"Мы хотим, чтобы между нами и Украиной пролегала граница Российской Федерации. Мы хотим вновь стать частью одной большой родины – России. Народ Донбасса это заслужил", – говорится в обращении.

С похожими обращениями о "референдуме" выступили в "ЛНР" и на оккупированной Херсонщине, заявив о готовности жителей регионов к "самоопределению".