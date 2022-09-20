Оперативная информация Генштаба ВСУ о ситуации на Донбассе

20.09.2022 09:00

За сутки подразделения Сил обороны Украины отбили атаки противника в районах населенных пунктов Майорск, Веселое, Курдюмовка и Новомихайловка. Об этом сообщает Генштаб ВСУ.

На других направлениях противник осуществлял обстрелы из танков, минометов и артиллерии различных типов, а именно:

- на Краматорском направлении – Александровка, Донецкое, Райгородок, Щурово, Кривая Лука, Озерное, Белогоровка, Пришиб, Григорьевка и Северск;

- на Бахмутском направлении – Майорск, Николаевка, Верхнекаменское, Соледар, Бахмутское, Бахмут, Веселая Долина, Отрадовка, Веселое, Выемка, Николаевка Вторая, Нью-Йорк, Белогоровка, Юрьевка, Спирное, Зайцево и Яковлевка;

- на Авдеевском направлении – Красногоровка, Марьинка, Новомихайловка и Первомайское;

- на Новопавловском и Запорожском направлениях противник активных действий не вел. От артиллерийских обстрелов на этих направлениях пострадали населенные пункты Угледар, Великая Новоселка, Никольское, Малые Щербаки, Новомайорское, Малая Токмачка, Красное, Павловка, Гуляйполе, Новополье и Временка.