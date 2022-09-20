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В ОРДЛО назначили дату "референдума" о присоединении к России
20.09.2022 17:00
Так называемый "референдум" о присоединении к России на оккупированной части Донецкой и Луганской областей проведут 23-27 сентября. Об этом сообщает ТАСС.
Такое решение приняли так называемые "народные советы" самопровозглашенных республик.
Теги: Россия, Донбасс, референдум, ОРДЛО
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