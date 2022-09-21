Оперативная информация Генштаба ВСУ о ситуации на Донбассе

21.09.2022 09:00

За сутки украинские войска отбили атаки противника в районах населенных пунктов Веселое, Курдюмовка, Николаевка Вторая, Бахмутское, Зайцево, Майорск, Первомайское, Марьинка и Новомихайловка. Также подтверждено уничтожение комендатуры в городе Сватово Луганской области, где противник организовал штаб и склад боеприпасов. Об этом сообщает Генштаб ВСУ.

На других направлениях противник продолжает обстрелы из танков, минометов и артиллерии различных типов:

- на Краматорском направлении – Донецкое, Студенок, Яровая, Татьяновка, Богородичное, Пришиб, Щурово, Старый Караван, Райгородок, Николаевка, Роздоловка, Александровка и Григорьевка;

- на Бахмутском направлении – Северск, Верхнекаменское, Выемка, Веселое, Белогоровка, Яковлевка, Соледар, Бахмутское, Бахмут, Отрадовка, Николаевка Вторая, Зайцево, Сухая Балка, Юрьевка и Нью-Йорк;

- на Авдеевском направлении – Бердичи, Авдеевка, Водяное, Красногоровка, Марьинка, Парасковиевка, Новомихайловка и Первомайское;

- на Запорожском направлении – Новополь, Времовка, Великая Новоселка, Новоукраинка, Пречистовка, Угледар, Павловка, Владимировка, Железнодорожное, Гуляйполе и Красное.