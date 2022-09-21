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Оперативная информация Генштаба ВСУ о ситуации на Донбассе
За сутки украинские войска отбили атаки противника в районах населенных пунктов Веселое, Курдюмовка, Николаевка Вторая, Бахмутское, Зайцево, Майорск, Первомайское, Марьинка и Новомихайловка. Также подтверждено уничтожение комендатуры в городе Сватово Луганской области, где противник организовал штаб и склад боеприпасов. Об этом сообщает Генштаб ВСУ.
На других направлениях противник продолжает обстрелы из танков, минометов и артиллерии различных типов:
- на Краматорском направлении – Донецкое, Студенок, Яровая, Татьяновка, Богородичное, Пришиб, Щурово, Старый Караван, Райгородок, Николаевка, Роздоловка, Александровка и Григорьевка;
- на Бахмутском направлении – Северск, Верхнекаменское, Выемка, Веселое, Белогоровка, Яковлевка, Соледар, Бахмутское, Бахмут, Отрадовка, Николаевка Вторая, Зайцево, Сухая Балка, Юрьевка и Нью-Йорк;
- на Авдеевском направлении – Бердичи, Авдеевка, Водяное, Красногоровка, Марьинка, Парасковиевка, Новомихайловка и Первомайское;
- на Запорожском направлении – Новополь, Времовка, Великая Новоселка, Новоукраинка, Пречистовка, Угледар, Павловка, Владимировка, Железнодорожное, Гуляйполе и Красное.
Теги: Донбасс, война, Генштаб, ситуация
- Оперативная информация Генштаба ВСУ о ситуации на Донбассе
- Оперативная информация Генштаба ВСУ о ситуации на Донбассе
- Оперативная информация Генштаба ВСУ о ситуации на Донбассе
- Оперативная информация Генштаба ВСУ о ситуации на Донбассе
- Оперативная информация Генштаба ВСУ о ситуации на Донбассе
- Оперативная информация Генштаба ВСУ о ситуации на Донбассе
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