В ОРДЛО ввели дополнительные выходные для проведения псевдореферендума

21.09.2022 11:00

Главари так называемой "ДНР" для проведения "референдума" объявили выходными 26 и 27 сентября, а в так называемой "ЛНР" – 27 сентября. Об этом сообщают РосСМИ.

Кроме того, на оккупированной части Луганской области Украины в школах сделали каникулы с 22 по 28 сентября в связи с проведением этого незаконного голосования.

В так называемой "ЦИК ДНР" заявили, что голосование будет проходить в течение 5 дней: 4 из них – за пределами участковых комиссий, один день – в помещениях комиссий.