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В ОРДЛО ввели дополнительные выходные для проведения псевдореферендума
21.09.2022 11:00
Главари так называемой "ДНР" для проведения "референдума" объявили выходными 26 и 27 сентября, а в так называемой "ЛНР" – 27 сентября. Об этом сообщают РосСМИ.
Кроме того, на оккупированной части Луганской области Украины в школах сделали каникулы с 22 по 28 сентября в связи с проведением этого незаконного голосования.
В так называемой "ЦИК ДНР" заявили, что голосование будет проходить в течение 5 дней: 4 из них – за пределами участковых комиссий, один день – в помещениях комиссий.
Теги: референдум, ОРДЛО, выходные
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