"Мэр" Донецка заявил о 6 погибших в результате обстрела Крытого рынка

22.09.2022 15:00

В подконтрольном группировке "ДНР" Донецке под обстрел попал Крытый рынок в центре города. Об этом сообщает "мэр" города Алексей Кулемзин.

"По поступившей информации при обстреле Крытого рынка погибли 6 человек, 6 человек получили ранения", - написал он в Telegram.