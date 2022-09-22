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Оперативная информация Генштаба ВСУ о ситуации на Донбассе
За сутки наши войска отбили атаки противника в районах населенных пунктов Зайцево, Отрадовка и Новомихайловка. Наша авиация нанесла 41 удар по вражеским позициям. Об этом сообщает Генштаб ВСУ.
Противник осуществлял обстрелы из танков, минометов и артиллерии различных калибров:
- на Краматорском направлении - Славянск, Коровий Яр, Богородичное, Александровка, Яровая, Пришиб, Диброва, Донецкое и Райгородок;
- на Бахмутском направлении - Николаевка, Соледар, Бахмутское, Бахмут, Раздоловка, Опытное, Яковлевка, Белогоровка и Майорск;
- на Авдеевском направлении - Красногоровка, Авдеевка, Каменка, Опытное, Марьинка и Водяное;
- на Новопавловском и Запорожском направлении огневому воздействию подверглись около 16 населенных пунктов. Среди них - Угледар, Пречистовка, Гуляйпольское, Нескучное, Времовка и Новополье.
Теги: Донбасс, война, Генштаб, ситуация
- Оперативная информация Генштаба ВСУ о ситуации на Донбассе
- Оперативная информация Генштаба ВСУ о ситуации на Донбассе
- Оперативная информация Генштаба ВСУ о ситуации на Донбассе
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