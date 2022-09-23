Мариупольский "Метинвест Политехника" начал первый учебный год

23.09.2022 17:00

Первый в Украине негосударственный горно-металлургический университет "Метинвест Политехника" завершил первый набор студентов. С 19 сентября к обучению по современным инженерно-техническим специальностям приступили более 350 студентов, сообщает пресс-центр группы Метинвест.

Изначально вуз планировали открыть в Мариуполе, но строительство корпусов пришлось отложить из-за войны. Несмотря на это, вуз начал обучение в режиме онлайн.

Для обучающихся доступны такие специальности, как: металлургия, компьютерные науки, автоматизация и компьютерно-интегрированные технологии, а также охрана труда.

Основные занятия будут проводиться онлайн, а практика будет проходить на предприятиях Метинвеста, также у студентов много лабораторных работ.

"Нам нужна победа Украины на всех фронтах. И мы ее должны ковать каждый день и во всем. Для победы в экономике Украине нужны высококлассные специалисты, которые будут строить нашу родину. Именно таких специалистов будет готовить Метинвест Политехника. Верю, что университет станет центром объединения людей, которым небезразлична судьба Мариуполя и Украины. После нашей победы мы обязательно вернемся в Мариуполь и достроим самый современный дом для современного вуза", - прокомментировал начало вуза акционер группы Метинвест Ринат Ахметов.