Оперативная информация Генштаба ВСУ о ситуации на Донбассе

23.09.2022 09:00

За сутки подразделения Сил обороны отбили атаки противника в районах населенных пунктов Купянск, Спорное, Майорск, Зайцево, Авдеевка, Новомихайловка, Опытное и Каменка. Об этом сообщает Генштаб ВСУ.

На других направлениях россияне стреляли из танков, минометов и артиллерии различных калибров: