Рашисты обстреляли многоэтажку в Торецке - есть погибшие и раненые

23.09.2022 08:00

Вечером 22 сентября российские оккупанты обстреляли Торецк Донецкой области, ударив в многоэтажку. Об этом сообщает телеграм-канал Оперативный ВСУ.

"Торецк, Донецкая область. Рашисты ударили с самолета по 9-ти этажке. Много погибших и раненых", - отмечается в сообщении.