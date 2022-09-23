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Архив - Донецкая область

Рашисты обстреляли многоэтажку в Торецке - есть погибшие и раненые

23.09.2022 08:00
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Рашисты обстреляли многоэтажку в Торецке - есть погибшие и раненые

Вечером 22 сентября российские оккупанты обстреляли Торецк Донецкой области, ударив в многоэтажку. Об этом сообщает телеграм-канал Оперативный ВСУ.
"Торецк, Донецкая область. Рашисты ударили с самолета по 9-ти этажке. Много погибших и раненых", - отмечается в сообщении.



Теги: Донбасс, жертвы, обстрел, Торецк
 
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