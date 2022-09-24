Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Донецкая область

Между Славянском и Краматорском возобновились автобусные рейсы

24.09.2022 14:00
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
Между Славянском и Краматорском возобновились автобусные рейсы

Между Славянском и Краматорском возобновилось автобусное движение. Об этом в фейсбуке написал глава города Вадим Лях.
"Автобус отправляется с железнодорожного вокзала в 10:00, 12:00, 14:00, 16:00. Работаем над запуском троллейбусных маршрутов. Надеюсь, в скором времени жители увидят троллейбусы на линии", - говорится в сообщении.



Теги: Донбасс, Краматорск, Славянск, автобус
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...
  • Фото Фото

Вверх