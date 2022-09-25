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Энергетики ДТЭК за сутки восстановили электросети в 5 населенных пунктах Донбасса
За минувшие сутки аварийные бригады возобновили электроснабжение в 5 населенных пунктах Донецкой области, сообщает компания ДТЭК.
"Несмотря на плотные обстрелы, энергетикам удалось отремонтировать электросети в 5 населенных пунктах в Покровском, Бахмутском, Краматорском районах Донбасса. Благодаря этому снова со светом – 2 916 семей области", - говорится в сообщении.
Донетчина продолжает подвергаться ежедневным обстрелам. Из-за этого получают повреждения линии электропередачи, а жители остаются без света. Самые сложные направления — Бахмутское, Авдеевское, Торецкое и Марьинское.
Без электроснабжения пока остаются 88 населенных пунктов области. Энергетики обязательно вернут свет всем жителям области, как только получат разрешение на проведение работ от Вооруженных сил Украины.
Теги: Донбасс, восстановление, ДТЭК, электроснабжение
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