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Оперативная информация Генштаба ВСУ о ситуации на Донбассе
За сутки подразделения Сил обороны Украины отбили вражеские атаки в районах населенных пунктов Соледар, Выемка, Курдюмовка, Зайцево, Новомихайловка и Первомайское. Об этом сообщает Генштаб ВСУ.
На других направлениях противник продолжает обстрелы из танков, минометов и ствольной артиллерии, а именно:
- на Краматорском направлении - Славянск, Коровий Яр, Богородичное, Яровая и Озерное;
- на Бахмутском направлении - Соледар, Бахмут, Бахмутское, Опытное, Яковлевка, Нелиповка, Юрьевка, Белогоровка, Роздоловка;
- на Авдеевском направлении - Авдеевка, Водяное, Марьинка и Парасковиевка.
- на Новопавловском и Запорожском направлениях под обстрелы из танков, минометов и ствольной артиллерии попали более 20 населенных пунктов. В частности, Никольское, Угледар, Курдюмовка, Пречистовка, Шевченко, Белогорье, Темировка, Времовка и Ольговское.
Теги: Донбасс, война, Генштаб, ситуация
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