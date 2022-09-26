ГПУ сообщила о подозрении организаторам "референдумов" на Донбассе

26.09.2022 13:00

Псевдоглавам "центральных избирательных комиссий" "ДНР" и "ЛНР", председателю "общественной палаты ДНР" и одной из организаторов "общественного штаба референдума ЛНР" сообщено о подозрении в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины и в коллаборационной деятельности. Об этом сообщает пресс-центр Офиса генпрокурора.

Как отмечается, они являются центральными фигурами проведения псевдореферендумов на временно оккупированных территориях Донбасса и Луганской области.