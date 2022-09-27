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Оперативная информация Генштаба ВСУ о ситуации на Донбассе
27.09.2022 09:00
За минувшие сутки ВСУ отбили атаки противника в районах населенных пунктов Соледар, Курдюмовка, Зайцево, Майорск, Бахмут, Каменка, Первомайское. Об этом сообщает Генштаб ВСУ.
На других направлениях противник продолжил обстрелы из танков, минометов и артиллерии:
- на Краматорском направлении - Старый Караван, Озерное, Северск, Спирное, Раздоловка и Веселое;
- на Бахмутском направлении - Соледар, Бахмутское, Григорьевка, Бахмут, Веселая Долина, Зайцево, Майорск и Юрьевка;
- на Авдеевском направлении - Авдеевка, Водяное, Опытное, Красногоровка, Марьинка и Новомихайловка;
- на Новопавловском направлении - Золотая Нива, Угледар, Павловка и Егоровка;
- на Запорожском направлении - Новополь, Новоселка и Временка.
Теги: Донбасс, война, Генштаб, ситуация
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