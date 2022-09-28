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Архив - Донецкая область

Российские оккупанты озвучили "результаты референдумов"

28.09.2022 08:00
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Российские оккупанты озвучили "результаты референдумов"

Оккупационные власти захваченных Россией Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областей Украины, вечером во вторник, 27 сентября, озвучили "итоги референдумов" о "вхождении регионов в состав РФ". Данные публикуют российские СМИ.
Так, по итогам "обработки" 100% "бюллетеней" оккупанты предоставляют такие "результаты голосования":
"ДНР" - 99,23%;
"ЛНР" - 98,42%;
Запорожская область - 93,11%;
Херсонская область - 87,05%.
В Кремле "референдумы" назвали "такими, что состоялись".



Теги: Россия, референдум, оккупация, результат
 
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