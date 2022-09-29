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Архив - Донецкая область

Оккупанты обязали всех бюджетников Мариуполя сдать украинские паспорта

29.09.2022 13:00
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Оккупанты обязали всех бюджетников Мариуполя сдать украинские паспорта

Оккупанты в Мариуполе обязали всех работников бюджетных учреждений до 1 января получить российские паспорта и сдать паспорта Украины. Об этом сообщил советник городского головы Мариуполя Петр Андрющенко.
По его информации, такое решение оккупационные власти приняли 28 сентября. "Все педагоги, медики и "бюджетники" в период с 1 октября до 1 января обязаны получить российские паспорта. При этом, в отличие от рядовых граждан, их обязали в безусловном порядке сдать паспорта граждан Украины. Фактически, их закрывают в городе без возможности покинуть территорию россии", - отметил он.



Теги: Мариуполь, паспорт, бюджетники, оккупанты
 
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