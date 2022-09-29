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Украина вернула из плена четырех защитников Мариуполя и двух гражданских
29.09.2022 17:00
Украина и Россия провели очередной обмен пленными. Удалось вернуть домой четырех морских пехотинцев и двух гражданских. Об этом сообщил глава Офиса президента Андрей Ермак в Telegram в четверг, 29 сентября.
По его словам, среди освобожденных из российского плена:
- офицеры – Булахов Алексей и Костенко Николай
- солдаты – Герасименко Людмила и Иван Земляной
- гражданские – Андруша Виктория и Майборода Яна.
"У каждого из них своя история. Например, Андрушу Викторию 27 марта российские солдаты забрали из дома, потому что в телефоне девушки нашли данные о вражеской технике, которые она передавала ВСУ. Впоследствии ее отвезли в РФ и удерживали в Курском СИЗО.
Майборода Яна оказалась в плену из-за того, что в ее телефоне зашли фотографии техники россиян на территории Чернобыльской зоны. Военные участвовали в боях за Мариуполь", - рассказал глава ОП.
Теги: Мариуполь, защитники, обмен пленными
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