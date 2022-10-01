СБУ сообщила о подозрении главарю "ЛНР"

01.10.2022 17:00

Служба безопасности Украины сообщила о подозрении псевдоглаве "ЛНР" Леониду Пасечнику за организацию так называемого "референдума" о "вхождении" в состав России. Об этом сообщает пресс-центр СБУ на своей Facebook-странице.

"Задокументировано, что он (Пасечник, - ред.) подписал обращение депутатов незаконного "народного совета "ЛНР" относительно вступления в силу преступным "законом" о "референдуме" "Луганской народной республики" по вопросу о "вхождении" в состав РФ на правах субъекта РФ", - сказано в сообщении.

Также подозрение от СБУ получили 8 так называемых "депутатов народного совета днр", а именно:

▪ Максим Кныш;

▪ Александр Мальков;

▪ Наталья Стрельчук;

▪ Мирослав Руденко;

▪ Анастасия Селиванова;

▪ Александр Бондаренко;

▪ Александр Дяговец;

▪ Алексей Жигулин.

Эти коллаборанты на одном из собраний единогласно проголосовали за "закон" о проведении "референдума" и обратились к главарю террористической организации "ДНР" Пушилину за подписанием этого неправомерного документа.