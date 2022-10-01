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"Укрзализныця" возобновила рейсы по маршруту Славянск - Лозовая
01.10.2022 11:00
С сегодняшнего дня "Укрзализныця" возобновила ж/д сообщение по маршруту Славянск - Лозовая. Об этом сообщает пресс-служба компании в Telegram.
"Поезд № 6800 Славянск - Лозовая будет отправляться со станции Славянск в 07:30 и прибывать на станцию Лозовая в 10:53.
Поезд № 6801 Лозовая - Славянск будет отправляться со станции Лозовая в 12:10 и прибывать в Славянск в 15:29.
Указанные поезда будут курсировать каждый день кроме четверга. Они будут делать остановки на станциях Шидловска, Бантышево, Гусаровка, Барвенково, Языково, Гавриловка, Дубово, Близнецы", - говорится в сообщении.
Теги: Донбасс, Лозовая, Славянск, поезд, Укрзализниця
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