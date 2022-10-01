В ВСУ подтвердили окружение войск РФ в "Лиманском котле"

01.10.2022 15:00

Украинские защитники окружили группировку российских оккупантов в районе Лимана. В настоящее время освобождены пять населенных пунктов, в которых продолжаются стабилизационные мероприятия. Об этом сообщил спикер Восточной группировки войск Сергей Череватый в эфире всеукраинского телемарафона новостей в субботу, 1 октября.

"Российская группировка в районе Лимана окружена. Населенные пункты Ямполь, Новоселовка, Шандриголово, Дробышево, Ставки - освобождены, там продолжаются стабилизационные мероприятия", - отметил он.

Также он подвердил, что в окружении в районе Лимана изначально оказались "около 5-5,5 тысяч" российских захватчиков.

"Наши данные показывали, что действительно там российская группировка (в районе Лимана - ред.) насчитывала количество в районе 5-5,5 тысяч. Однако, активные боевые действия "отминусовывали" их боевой состав, а также некоторые группы, пытавшиеся прорваться. То есть установление точного количества россиян пока требует анализа, чтобы назвать точную цифру", - объяснил Череватый.