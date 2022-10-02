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Оперативная информация Генштаба ВСУ о ситуации на Донбассе

02.10.2022 09:00
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Оперативная информация Генштаба ВСУ о ситуации на Донбассе

За сутки подразделения Сил обороны отразили вражеские атаки в районах населенных пунктов Казачья Лопань, Выимка, Бахмутское, Бахмут, Веселая Долина и Первомайское. Об этом говорится в утренней сводке Генштаба 2 октября.
На других направлениях противник продолжил обстрелы из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии:
- на краматорском направлении – Григоровка, Белогоровка, Верхнекаменское и Роздоловка;
- на бахмутском направлении – Соледар, Бахмут, Бахмутское, Одрадовка, Опросное, Яковлевка, Юрьевка и Новоселовка;
- на авдеевском направлении – Авдеевка, Красногоровка, Опросное, Первомайское, Марьинка, Новомихайловка и Водяное;
- на новопавловском и запорожском направлениях враг нанес огненное поражение в районах населенных пунктов Новоукраинка, Прасковьевка, Пречистовка, Павловка, Нескучное, Шахтерское, Большая Новоселка, Новоандреевка, Железнодорожное, Гуляйполе, Гуляйпольское, Полтавка, Новополь и Времовка.



Теги: Донбасс, война, Генштаб, ситуация
 
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