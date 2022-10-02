Оперативная информация Генштаба ВСУ о ситуации на Донбассе

02.10.2022 09:00

За сутки подразделения Сил обороны отразили вражеские атаки в районах населенных пунктов Казачья Лопань, Выимка, Бахмутское, Бахмут, Веселая Долина и Первомайское. Об этом говорится в утренней сводке Генштаба 2 октября.

На других направлениях противник продолжил обстрелы из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии:

- на краматорском направлении – Григоровка, Белогоровка, Верхнекаменское и Роздоловка;

- на бахмутском направлении – Соледар, Бахмут, Бахмутское, Одрадовка, Опросное, Яковлевка, Юрьевка и Новоселовка;

- на авдеевском направлении – Авдеевка, Красногоровка, Опросное, Первомайское, Марьинка, Новомихайловка и Водяное;

- на новопавловском и запорожском направлениях враг нанес огненное поражение в районах населенных пунктов Новоукраинка, Прасковьевка, Пречистовка, Павловка, Нескучное, Шахтерское, Большая Новоселка, Новоандреевка, Железнодорожное, Гуляйполе, Гуляйпольское, Полтавка, Новополь и Времовка.