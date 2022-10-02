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Архив - Донецкая область

В Генштабе ВСУ заявили об освобождении Лимана (ВИДЕО)

02.10.2022 08:00
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В Генштабе ВСУ заявили об освобождении Лимана (ВИДЕО)

Украинские войска взяли под контроль город Лиман Донецкой области. Об этом заявили в Генштабе ВСУ в ночь на воскресенье, 2 октября.
"Воины Десантно-штурмовых войск ВС Украины вместе с боевыми собратьями из Национальной гвардии Украины освободили и взяли под контроль населенный пункт Лиман Донецкой области. Слава Украине!" - говорится в сообщении.



Теги: Донбасс, освобождение, ВСУ, Лиман (Красный Лиман)
 
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