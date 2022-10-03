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Оперативная информация Генштаба ВСУ о ситуации на Донбассе
За минувшие сутки подразделения Сил обороны Украины отбили атаки противника в районах населенных пунктов Зайцево, Бахмутское, Бахмут, Одрадовка, Выемка, Спорное, Невельское и Первомайское. Об этом сообщает Генштаб.
На других направлениях противник совершил обстрелы из танков и артиллерии разных типов:
- на Краматорском - в районах населенных пунктов Новосадово, Терны, Ямполь, Северск, Верхнекаменное и Спорное;
- на Бахмутском - в районах населенных пунктов Федоровка, Раздолевка, Веселое, Белогоровка, Яковлевка, Соледар, Бахмутское, Бахмут, Отрадовка, Зайцево, Торецк, Майорск, Нелиповка и Юрьевка;
- на Авдеевском - Авдеевку, Первомайское, Водяное, Карловку, Красногоровку, Марьинку и Новомихайловку.
- на Новопавловском и Запорожском направлениях противник обстрелял из минометов, танков, ствольной и реактивной артиллерии районы населенных пунктов Времовка, Большая Новоселка, Нескучное, Новоукраинка, Пречистовка, Угледар, Павловка, Никольское, Равнополье, Ольговское, Зализничное и Малая Токмачка.
Теги: Донбасс, война, Генштаб, ситуация
- Оперативная информация Генштаба ВСУ о ситуации на Донбассе
- Оперативная информация Генштаба ВСУ о ситуации на Донбассе
- Оперативная информация Генштаба ВСУ о ситуации на Донбассе
- Оперативная информация Генштаба ВСУ о ситуации на Донбассе
- Оперативная информация Генштаба ВСУ о ситуации на Донбассе
- Оперативная информация Генштаба ВСУ о ситуации на Донбассе
- Оперативная информация Генштаба ВСУ о ситуации на Донбассе09:00
- Оперативная информация Генштаба ВСУ о ситуации на Донбассе09:00
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- Оперативная информация Генштаба ВСУ о ситуации на Донбассе09:00
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